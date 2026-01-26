 Skip to main content
26.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 26 јануари 2026
Неделник

ЕП: Шпанија не се дава, ја победи силната Франција

Ракомет

26.01.2026

Ракометарите на Шпанија ја постигнаа првата победа во главната фаза на Европското првенство откако го совладаа европскиот првак Франција со 36:32. За Шпанците ова се и првите бодови, додека Франција по денешниот пораз ги намали шансите за пласман во полуфиналето и одбраната на титулата.

„Црвената фурија“ победата ја најави во првиот дел откако во неколку наврати имаше предност од шест разлика (20:14 полувреме), а во вториот дел имаа предност и од +7 (23:16). Европскиот првак Франција намали на 26:25, но немаше сили за комплетен пресврт.

Јан Баруфет од Шпанија со 10 голови беше најефикасен, додека кај Франција најпрецизен беше Омерик Мине со 7 голови.

На првиот дуел од денешната програма Португалија и Норвешка одиграа нерешено 35:35, додека од 20:30 часот се игра дербито на групата меѓу Данска и Германија.

Германија е лидер на табелата со 6 бодови, Данска и Франција имаат по 4, Португалија и Норвешка 3, а Шпанија е последна без бод.

Поврзани вести

Ракомет  | 26.01.2026
Португалците одиграа нерешено, тешко дека ќе одат понатаму
Ракомет  | 23.01.2026
Денеска ги гледаме Хрватите на ЕП
Ракомет  | 23.01.2026
ЕП: Победи за Данска, Германија и Норвешка
﻿