 Skip to main content
20.08.2025
Република Најнови вести
Среда, 20 август 2025
Неделник

Мадуро ќе распореди над 4,5 милиони полицајци низ земјата поради заканите на САД дека ќе го апсат

Свет

20.08.2025

Facebook/Nicolás Maduro
Facebook/Nicolás Maduro

Претседателот на Венецуела, Николас Мадуро најави дека ќе нареди распоредување на над 4,5 милиони полицајци низ целата земја, поради заканите на американскиот претседател Доналд Трамп, дека Мадуро треба да биде уапсен.

Според официјалната шпанска новинска агенција ЕФЕ, Мадуро за државната телевизија изјавил дека САД ја удвоиле наградата од 25 милиони долари на 50 милиони долари за информации што ќе доведат до апсење на венецуелскиот лидер.

Оваа недела ќе започнам посебен план што ќе вклучува над 4,5 милиони полицајци што ќе ја покриваат целата земја“, изјавил претседателот на латиноамериканската земја.

Поврзани вести

Свет  | 08.08.2025
САД нудат награда од 50 милиони долари за апсење на венецуелскиот претседател Мадуро
Свет  | 21.01.2025
Трамп најави можен прекин на американскиот увоз на нафта од Венецуела
Свет  | 20.01.2025
Администрацијата на Трамп сака промена на власта во Венецуела