30 туристи од Србија летово починале во Грција

За нешто повеќе од два месеци, во Грција починаа 30 граѓани на Србија, а најчеста причина се срцевите проблеми. Истражувавме кој е изложен на ризик и на кои симптоми треба да внимава. Д-р Бисерка Обрадовиќ објасни за Telegraf.rs која е можната причина за овој алармантен број, како и зошто постарите лица и децата треба да бидат особено внимателни за време на одморот.

Според д-р Обрадовиќ, срцевите и мозочните удари најчесто се случуваат за време на одморите, претежно кај постарата популација, која, како што продолжува тој, оди на море неподготвена, ненавикната на физичка активност, во овој случај пливање.

„Се случува луѓето во подоцнежните години, во желбата да пливаат што е можно повеќе и да поминуваат време во вода, да го прават тоа неподготвени и има ненадејна физичка активност која, како што ни покажуваат овие статистики, може да биде фатална и смртоносна за нив“, објаснува тој на почетокот од интервјуто со докторот.

Имено, од 1 јуни 2025 година, Генералниот конзулат на Србија во Солун издал вкупно 23 смртни изводи за пренос на останките на граѓаните на Србија. Во повеќето случаи, причина за смртта била миокардна исхемија, пишува Курир. Исто така, се додава дека од јуни, Амбасадата на Србија во Атина издала седум смртни потврди, од кои две се смрт со давење во морето.

Внимание при скокање во вода

Ненадејното влегување во вода може да биде ризично за сите, односно влијае на сите без оглед на возраста.

„Нашето тело се загрева за време на престојот на плажа. Таму често е близу 40 степени на море. Влегуваме во вода што е 10 степени поладна од температурата на нашето тело. Се случува нашето тело, сакајќи да ја одржи својата температура, одеднаш да ги стесни крвните садови, а тоа потоа доведува до прекин на срцевиот или мозочниот мускул“, објаснува д-р Обрадовиќ за самиот процес, што доведува до фатални последици, па дури и смрт.

Опасно е, вели докторот, ако премногу се сончаме, кога тоа може да предизвика крварење, крварење или крварење од крвните садови.

Внесувајте доволно вода

Високите температури во текот на летото можат да влијаат на телото, бидејќи крвните садови се шират. Електролитите, натриумот, калиумот и магнезиумот се губат со потење, и затоа крвта станува погуста, повискозна, посклона кон формирање на згрутчувања, т.е. тромби, а на овој начин се зголемува ризикот и од мозочен и од срцев удар, неодамна објасни гостинката на подкастот „Здраво со Иван“, д-р Данијела Драшковиќ, кардиолог од Институтот за кардиоваскуларни заболувања „Дедење“.

Со ширењето на крвните садови, доаѓа до пад на крвниот притисок, па пациентите се чувствуваат лошо, чувствуваат главоболки, вртоглавица, слабост… Со губењето на електролити, се јавуваат нарушувања во работата на срцето, се јавуваат аритмии, па пациентите чувствуваат скокови во работата на срцето, тахикардија, забрзана срцева работа, се јавува несвестица, вртоглавица, па дури и губење на свеста. Ризични групи се луѓе кои се лекуваат од висок крвен притисок, кардиоваскуларни пациенти, оние кои надминале коронарна болест, има постаро население, рече д-р Драшковиќ

Не влегувајте во вода веднаш по јадење

Д-р Бисерка Обрадовиќ истакна дека никогаш не треба да се влегува во вода со полн стомак, и дека најризична група се постарите лица и децата, кои имаат поголем ризик од смрт од другите, ако не ги почитуваат сите потребни правила и не го слушаат своето тело.

„По јадење, не треба да влегуваме во вода најмалку 40 минути, но исто така е важно да се каже дека не треба да пиеме ладен пијалок веднаш по јадење, што може да доведе до побавно варење, а со тоа и до надуеност, па затоа пливањето не доаѓа предвид“, рече докторот и додаде дека кардиоваскуларните пациенти исто така треба да бидат внимателни, како и сите оние кои веќе имаат одредена болест, која само изложеноста на сонце и ненадејната физичка активност можат особено да ја активираат и да доведат до уште полоша здравствена состојба.

Докторот објасни и кога е најдобро да се оди на плажа, а кога во текот на денот не смееме да бидеме на сонце или во вода.

„Најидеално е да одиме на плажа наутро до 22 часот, а попладне по 16 часот, додека не смееме да бидеме на сонце и на плажа помеѓу 11 и 15 часот. Во тој период, дури ни чадор за сонце не помага и најдобро е да се повлечеме во нашите соби“, советува д-р Бисерка.

Докторот наведува дека мора да носиме очила, шапка и постојано да ја мокриме главата, но таа исто така истакнува дека нашата кожа памти сè, па прекумерното сончање може да земе данок дури и по 10 години, кога можат да се појават тумори на кожата.