Путин разговараше со Ердоган

Рускиот претседател Владимир Путин имаше телефонски разговор со турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган, соопшти прес-службата на Кремљ. Политичарите, меѓу другото, разговараа за руско-американскиот самит што се одржа во Алјаска на 15 август, соопшти Кремљ.

Во разговорот со Ердоган, Путин го коментираше состанокот со американскиот претседател Доналд Трамп, а во овој контекст, претседателите на Русија и Турција разговараа за прашањето за решавање на украинскиот конфликт. Шефот на руската држава му се заблагодари на својот соговорник за посредништвото во преговорите меѓу Москва и Киев во Истанбул, соопшти Кремљ.

Покрај тоа, политичарите разговараа за актуелни прашања на билатералната агенда, на пример, продолжувањето на соработката во областа на трговијата и инвестициите.

-Беше договорено да се продолжат личните контакти, се наведува на официјалната веб-страница на Кремљ.

Турција ги поддржува напорите за воспоставување траен мир во Украина со учество на сите страни, му рече Ердоган на Путин за време на денешниот телефонски разговор, соопшти турското претседателство.

Ердоган му рекол на Путин дека внимателно го следи развојот на настаните поврзани со тој процес и дека Турција се залага за праведен мир уште од почетокот на војната, се вели во соопштението.

