Премиерот Мицкоски запали свеќи на гробовите на загинатите во Кочани, за родителите неговиот потег е човечки и достоинствен

Премиерот Христијан Мицкоски денес во Кочани ги посети и гробиштата, каде запали свеќи на гробовите на загинатите во пожарот кој на 16-ти март ја зави Македонија во црно.

Тој таму се сретна и со дел од родителите на загинатите деца, а татко на едно од нив, се огласи на социјалните мрежи. Потегот на Мицкоски го нарече достоинствен и човечки и упати апел до останатите да не ја злоупотребуваат нивната болка за политика.