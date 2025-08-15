 Skip to main content
15.08.2025
Петок, 15 август 2025
Литвански бизнисмени бараат царинска војна со САД како одговор на американските тарифи

Свет

15.08.2025

Претседателот на Литванската конфедерација на индустријалци, Видмантас Јанулавичиус, изјави дека официјален Вилнус треба да почне царинска војна со САД.

Според Јанулавичиус, ако официјален Вашингтон продолжи да води агресивна политика во меѓународната трговија, ЕУ и Литванија ќе мора да дејствуваат на сличен начин.

Мора да ја заштитиме нашата индустрија и нашите работни места. Во суштина се движиме кон таква поделена економија и таа ќе остане таква, па затоа треба да се прилагодиме на неа. Можеби ќе мора да се изолираме и за да преживееме“, порача Јанулавичиус.

