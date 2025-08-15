Литвански бизнисмени бараат царинска војна со САД како одговор на американските тарифи

Претседателот на Литванската конфедерација на индустријалци, Видмантас Јанулавичиус, изјави дека официјален Вилнус треба да почне царинска војна со САД.
Според Јанулавичиус, ако официјален Вашингтон продолжи да води агресивна политика во меѓународната трговија, ЕУ и Литванија ќе мора да дејствуваат на сличен начин.
Мора да ја заштитиме нашата индустрија и нашите работни места. Во суштина се движиме кон таква поделена економија и таа ќе остане таква, па затоа треба да се прилагодиме на неа. Можеби ќе мора да се изолираме и за да преживееме“, порача Јанулавичиус.