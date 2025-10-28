 Skip to main content
28.10.2025
Вторник, 28 октомври 2025
Литванија се соочува со хибридна закана, тоа нема да се толерира, вели Фон дер Лајен

28.10.2025

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, ја изрази целосната солидарност на Европа со Литванија во врска со постојаните упади на шверцувани балони со хелиум во нејзиниот воздушен простор, нарекувајќи ги „хибридна закана“, јави Франс 24.

„Ова е провокација. Да го наречеме како што е: хибридна закана. Нема да го толерираме“, напиша шефот на ЕК на Икс, додавајќи дека балоните се уште една причина за забрзување на важната иницијатива на ЕУ за источно крило и европската иницијатива против дронови.

Литванската премиерка Инга Ругиниене изјави дека нејзината земја ќе почне да соборува шверцувани балони што ја преминуваат границата од Белорусија, кои постојано го нарушуваат воздушниот сообраќај во балтичката земја.

Литванија мораше да го затвори аеродромот во главниот град Вилнус и граничните премини со Белорусија во неделата откако неколку балони со хелиум влегоа во воздушниот простор на балтичката членка на НАТО, што е четврти таков инцидент за една недела, соопшти Националниот центар за управување со кризи.

Литванија соопшти дека балоните ги испраќаат шверцери на цигари, обвинувајќи го белорускиот претседател Александар Лукашенко, близок сојузник на рускиот претседател Владимир Путин, за тоа што не ја прекинал практиката.

