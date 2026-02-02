 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

„Ле Фигаро“: Со илјадници лажни профили Израел води масовна кампања за дезинформации околу Иран

Свет

02.02.2026

Freepik

Францускиот весник „Ле Фигаро“ објави дека израелските власти водат голема кампања за дезинформација за случувањата во Иран, користејќи илјадници лажни профили на социјалните мрежи за да го промовираат Реза Пахлави на иранските платформи на социјалните медиуми.

Според извештајот, во еден испитан случај, 4.765 сметки на платформата X (порано Твитер) заедно објавиле 843 милиони твитови. Во друг случај, 11.421 сметки генерирале повеќе од 1,7 милијарди лајкови на објави.

Девојка од Израел на телевизија дознала дека „била жртва на протестите во Иран“

„Фигаро“ додава дека хаштагот „Крал Реза Пахлави“ (КingRezaPahlavi) бил меѓу најшироко користените, главно поттикнат од лажни профли.

Поврзани вести

Свет  | 02.02.2026
Смирувачките пораки од Вашингтон и Техеран ги намалија цените на нафтата под 66 долари за барел
Свет  | 02.02.2026
САД распоредиле нов тип разурнувач – носач на наведувани ракети во близина на Иран
Свет  | 02.02.2026
Израелската војска потврдува 70.000 палестински смртни случаи во Газа, но негира одговорност
﻿