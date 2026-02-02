Во Краљево уапсен Македонец осомничен за пет грабежи на обложувалници и пошта

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Српската полиција во Краљево уапси 44-годишен државјанин на Македонија под сомнение дека ограбил обложувачници и пошта, соопшти локалната полициска управа.

Во соопштението се наведува дека В.Г. е осомничен дека влегол во обложувачници и пошти на територијата на Краљево со фантомка на главата и, со закана со пиштол, одзел повеќе од 700.000 динари.

Во станот на осомничениот, полицијата пронашла дел од парите, фантомка и реплика од пиштолот за кој се сомнева дека го користел при извршувањето на кривичното дело.

Тој е обвинет за пет кривични дела разбојништво. На осомничениот ми е одредено задржување до 48 часа и со кривична пријава ќе биде приведен во ОЈО во Краљево.