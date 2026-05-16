Со пиштол се обидел да изврши разбојништво во канцеларија за брзи кредити во Битола

Битолчанец со пиштол се обидел да изврши разбојништво во канцеларија за брзи кредити, информираат денеска од Секторот за внатрешни работи (СВР) Битола.

Против 36-годишниот битоилчанец полицијата поднесе кривична пријава до Основното јавно обвинителство (ОЈО) Битола поради основано сомение за сторено кривично дело разбојништво во обид.

Според пријавата, како што иформираат од битолската полиција, настанот се случил на 30 април годинава околу 18 часот кога М.Ѓ. (36) се обидел да изврши разбојништво во канцеларија за кредитириање на улицата „Столарска“ во Битола.

„Со закана со огнено оружје се обидел да го изврши делото, но не успеал и се дал во бегство“,се вели во полицискиот извештај.

Тој е лишен од слобода од страна на полициски службеници, а при претрес во неговиот дом е пронајден и одземен пиштол.