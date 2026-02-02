 Skip to main content
02.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 2 февруари 2026
Неделник

Венецуела донесе закон со кој се дозволува приватизација на нафтениот сектор во земјата

Свет

02.02.2026

Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, потпиша закон со кој се дозволува приватизација на нафтениот сектор во земјата.

Приватните компании сега можат да експлоатираат, продаваат и истражуваат нафта во Венецуела. Економските спорови ќе се решаваат во американските судови.

Веднаш по донесувањето на законот, Министерството за финансии на САД ѝ издаде на Венецуела лиценца за извоз и преработка на венецуелска нафта. Но, има еден детаљ – лиценцата важи само за американски компании.

Трамп: Индија ќе купува нафта од Венецуела наместо од Иран

На Венецуела ѝ е забрането да работи со Русија, Кина, Иран и Куба. Парите од продажбата на нафта ќе бидат уплатени на посебни сметки контролирани од Министерството за финансии на САД. Тие ќе ги трошат само за цели одобрени од Американците.

Така, САД сега ја контролираат исплатата на долговите на Венецуела од повеќе милијарди долари кон Русија и Кина. Официјален Каракас порано плаќаше со нафта, но сите трансакции со руски и кинески компании сега се забранети.

Поврзани вести

Свет  | 01.02.2026
Трамп: Индија ќе купува нафта од Венецуела наместо од Иран
Свет  | 31.01.2026
Трамп прогласи национална вонредна состојба во САД поради „заканите што доаѓаат од Куба“
Свет  | 25.01.2026
Најмалку 80 политички затвореници ослободени во Венецуела
﻿