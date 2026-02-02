Вршителката на должноста претседател на Венецуела, Делси Родригез, потпиша закон со кој се дозволува приватизација на нафтениот сектор во земјата.

Приватните компании сега можат да експлоатираат, продаваат и истражуваат нафта во Венецуела. Економските спорови ќе се решаваат во американските судови.

Веднаш по донесувањето на законот, Министерството за финансии на САД ѝ издаде на Венецуела лиценца за извоз и преработка на венецуелска нафта. Но, има еден детаљ – лиценцата важи само за американски компании.

На Венецуела ѝ е забрането да работи со Русија, Кина, Иран и Куба. Парите од продажбата на нафта ќе бидат уплатени на посебни сметки контролирани од Министерството за финансии на САД. Тие ќе ги трошат само за цели одобрени од Американците.

Така, САД сега ја контролираат исплатата на долговите на Венецуела од повеќе милијарди долари кон Русија и Кина. Официјален Каракас порано плаќаше со нафта, но сите трансакции со руски и кинески компании сега се забранети.