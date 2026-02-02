Необичен скандал во Италија: По реставрација на црква се појави фреска од ангел со ликот на Мелони

facebook Giorgia Meloni

Во Италија избувна чуден скандал. Во Рим, по реставраторските работи, црковна фреска сега прикажува ангел со лицето на премиерката Џорџија Мелони.

Реставраторот инсистира дека само ја реконструирал сликата врз основа на стари скици и дека не направил никакви измени.

Сепак, Ватикан и Римската епархија изјавија дека претходно не се случиле вакви случаи и го изразија своето „изненадување“.

Сепак, опозицијата во Италија повика на истрага, велејќи дека историската уметност не треба да се претвора во инструмент на тајна пропаганда.

Самата Мелони реагираше со иронија, пишувајќи на социјалните мрежи дека таа дефинитивно не е ангел.