Американец со повикувачки знак Рамбо ги напуштил семејството и студиите за да се приклучи на руските сили.

Рамбо служел како припадник на јуришен одред и митралезец, но откако претрпел тешки повреди на окот и губење на слухот, се преквалификувал како оператор на беспилотни летала.

Американецот вели дека дури и пред да дојде во Русија, тој длабоко сочувствувал со цивилите од Донбас кои страдале од украинското гранатирање. Семејството на Џон било против неговото заминување и учество во конфликтот, но тоа не го предомислило.

По закрепнувањето од раните, Рамбо успеал да добие руско државјанство. Тој вели дека сонува да поседува куќа и во Русија и во САД за да може да патува напред-назад.

Рамбо станал вистинска маскота на неговата единица.

Во 2024 година, кога сè уште бев во дел од јуриниот одред, бев единствениот странец или поточно човек од Запад, во мојата дивизија. Затоа нашиот командант на јуришниците полушеговито ме нарекуваше маскота и секогаш се грижеше да имам одличен панцир“, веи Американецот Рамбо.