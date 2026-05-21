Од малтретирање починал 93-годишник кај кого провалил македонски државјанин во Германија

Триесет и шестгодишен државјанин на Македонија е уапсен во Салцбург, Австрија под сомнение дека учествувал во брутален грабеж во Германија, по кој починал 93-годишен маж. Осомничениот бил баран со европска потерница, а по апсењето е пренесен во затворот во Пух-Урштајн, во близина на Салцбург.

Германската полиција претходно уапси двајца осомничени, 30-годишник и 59-годишник, додека по трет осомничен, 36-годишен маж, сè уште се трагаше.

Според досегашните сознанија, на почетокот на мај непознати сторители провалиле во бунгалов на 93-годишен маж, физички го нападнале, а потоа го пребарале домот и избегале со пленот. На 3 мај, неговите деца го пронашле мртов во куќата. Обдукцијата покажала дека починал од тешки телесни повреди.

По апсењето во Австрија, во тек се дополнителни истраги и координација со германското правосудство околу можната екстрадиција на осомничениот.