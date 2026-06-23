Ќе исчезнат ли мобилните телефони од училиштата? Европа воведува забрани!

Чешката влада објави забрана за употреба на мобилни телефони во училиштата од септември 2027 година, приклучувајќи се кон растечкиот број земји кои се обидуваат да го ограничат времето што децата го поминуваат пред екраните. Но, додека Европа сè повеќе се свртува кон построги правила, Хрватска исто така подготвува значајни промени што би можеле да влијаат на секојдневниот живот на учениците и нивните родители.

Имено, Министерството за образование испрати за е-консултација измени на Уредбата за критериумите за воведување педагошки мерки, со кои се воведуваат построги правила за употреба на мобилни телефони во училиштата и се заоструваат критериумите за неприфатливо однесување на учениците.

Според предлогот, употребата на мобилни телефони и други информациски и комуникациски уреди во основните училишта ќе биде забранета во сите училишни простории. Исклучоци ќе бидат направени само од образовни, здравствени или други оправдани причини со одобрение на училиштето.

Ова не значи дека на учениците нема да им биде дозволено да носат мобилни телефони во училиште. Уредите сè уште ќе бидат дозволени со себе, но ќе мора да ги чуваат во торби или шкафчиња, во зависност од правилата на поединечното училиште.

Во средните училишта, забраната сè уште важи за употреба на мобилни телефони за време на часовите, но на училиштата ќе им биде дозволено дополнително да ја ограничат нивната употреба за време на паузите или во други училишни простории преку сопствени куќни правила.