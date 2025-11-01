 Skip to main content
01.11.2025
Република Најнови вести
Сабота, 1 ноември 2025
Јужна Кореја вети дека ќе продолжи со обидите за зближување со Cеверна Кореја

Свет

01.11.2025

Претседателот на Јужна Кореја, Ли Џае-мјун, изјави дека сака да ја продолжи политиката на зближување со Cеверна Кореја и покрај, како што изјави „редовните покажувања непријателство од Пјонгјанг“.

Преземаме активни чекори за изградба на доверба и да се почувствува Cеверна Кореја посигурна“, изјави јужнокорејскиот претседател на прес-конференцијата по самитот на Азиско-пацифичката економска соработка во градот Гуангџу.

Откако ја презеде функцијата во јуни, јужнокорејскиот претседател направи неколку обиди да почне дијалог со севернокорејскиот лидер Ким Џонг-ун, но тие беа одбиени.

Официјален Пјонгјанг повеќе пати ја нарече Јужна Кореја свој главен непријател и минатата година ја запиша таа дефиниција во севернокорејскиот Устав. Ким вели дека не е заинтересиран за дијалог со Јужна Кореја, без оглед на тоа која влада е на власт. 

