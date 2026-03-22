Израел ќе ги интензивира копнените операции во Либан

Arik Shraga on Unsplash

Израелската армија ќе ги интензивира своите копнени операции и напади во Либан, изјави вечерва началникот на Генералштабот Ејал Замир.

„Операцијата против терористичката организација Хезболах штотуку започнува. Тоа е долга операција и ние сме подготвени за неа“, нагласи Замир во соопштение.

„Се подготвуваме да ги интензивираме целните копнени операции и напади. Нема да застанеме се додека заканата не се оддалечи од границата и не се гарантира долгорочна безбедност за жителите на северен Израел“, рече и началникот на Генералштабот на израелската армија.