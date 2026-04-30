Иран веројатно нема да направи значајни отстапки кон САД во следниот предлог

Малку е веројатно дека Иран ќе направи значајни отстапки во својот следен предлог до САД во преговорите за прекин на конфликтот, проценува Институтот за проучување на војната (ИСВ) од Вашингтон.

Институтот во анализа објавена денеска наведува дека врховниот командант на Иранската револуционерна гарда, Ахмад Вахиди, чиј цврст став за преговорите е усвоен од режимот, не е подготвен да попушти во врска со контролата врз Ормуската Теснина и нуклеарната програма.

Институтот објави проценка претходно овој месец дека наместо иранските претставници да преговараат со САД, одлуките всушност ги носи врвот на Револуционерната гарда.

Иранските политичари, кои припаѓаат на мејнстримот, се консолидираат околу одлуката да се избегне дискусија за нуклеарното прашање сè додека САД не ја укинат поморската блокада.

Вахиди го претпочиташе ова како политички исход. Другите фракции во иранскиот режим не изгледа дека значително го ограничуваат тврдокорниот став на Вахиди, рече ИСВ.

Анализата на Институтот вели дека Техеран веројатно се обидува да го измени својот претходен план за потврдување на суверенитетот над Ормуската Теснина со вклучување на Оман во данокот, бидејќи Оман одби да учествува.

Иранските лидери се подготвуваат за различни непредвидени ситуации и опасности што би можеле да произлезат од тешка преговарачка позиција, вклучувајќи економски колапс и немири, долгорочна блокада или континуирани воздушни напади од САД и Израел.

ИСВ рече дека Техеран одговорил на растечкиот економски притисок предизвикан од војната, санкциите и блокадата со зајакнување на внатрешното единство, веројатно како почетен чекор во посеопфатен план за домашна безбедност.

Иран наводно истражува алтернативни методи за заобиколување на блокадата на неговите пристаништа од страна на САД, што е неоптимален начин за ублажување на дел од економскиот притисок, вклучително и запленување на американски комерцијални бродови или бродови поврзани со Израел, потпирање на трговијата со Русија и други земји што се граничат со Каспиското Море, па дури и напади од страна на (јеменските бунтовници) силите на Хутите врз бродови низ теснецот Баб ел-Мандеб, пишува ИСВ.

Институтот вели дека Иран речиси сигурно го искористил прекинот на огнот за реорганизирање и обнова на своите ракетни системи и беспилотни летала, кои беа сериозно ослабени претходно во конфликтот.