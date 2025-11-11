Иран тврди дека разбил шпионска мрежа водена од Израел и САД

МИА

Мрежа водена од американските и израелските разузнавачки служби е идентификувана во земјата и разбиена, соопшти разузнавачката служба на иранската Револуционерната гарда.

Во соопштението се наведува дека операцијата била спроведена на координиран начин во неколку провинции, но не е прецизиран датум, точни локации и дали имало апсења.

Во јуни, Израел започна напади врз Иран, при што загинаа неколку стотици луѓе, вклучувајќи високи воени функционери и нуклеарни научници. Техеран возврати со ракетни и беспилотни летала напади врз Израел, каде што беа убиени повеќе од 25 лица. САД, сојузник на Израел, исто така извршија напади врз нуклеарните постројки на Иран.

Прекинот на огнот меѓу Иран и Израел е во сила од 24 јуни.

Иранските власти минатите месеци соопштија за неколку апсења поради шпионажа и егзекуција на неколку лица осудени за соработка со Мосад.