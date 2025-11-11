 Skip to main content
11.11.2025
Република Најнови вести
Вторник, 11 ноември 2025
Неделник

Иран тврди дека разбил шпионска мрежа водена од Израел и САД

Свет

11.11.2025

МИА

Мрежа водена од американските и израелските разузнавачки служби е идентификувана во земјата и разбиена, соопшти разузнавачката служба на иранската Револуционерната гарда.

Во соопштението се наведува дека операцијата била спроведена на координиран начин во неколку провинции, но не е прецизиран датум, точни локации и дали имало апсења.

Во јуни, Израел започна напади врз Иран, при што загинаа неколку стотици луѓе, вклучувајќи високи воени функционери и нуклеарни научници. Техеран возврати со ракетни и беспилотни летала напади врз Израел, каде што беа убиени повеќе од 25 лица. САД, сојузник на Израел, исто така извршија напади врз нуклеарните постројки на Иран.

Прекинот на огнот меѓу Иран и Израел е во сила од 24 јуни.

Иранските власти минатите месеци соопштија за неколку апсења поради шпионажа и егзекуција на неколку лица осудени за соработка со Мосад.

Поврзани вести

Свет  | 10.11.2025
Хаос во авиосообраќајот, во САД откажани повеќе од 1.500 летови
Свет  | 10.11.2025
Сенатот постигна договор: Завршува најдолгата блокада на буџетот во историјата на САД
Свет  | 09.11.2025
Лавров: Русија и САД го продолжуваат билатералниот дијалог, но не со посакуваното темпо
﻿