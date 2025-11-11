Хороскопски знаци кои во ноември ќе се смират со своите љубови

Freepik

Ноември носи помирувања. Ќе биде месец во кој заборавените емоции повторно ќе излезат на површина, овој пат со цел лекување, а не нова болка.

Можеме да очекуваме силно враќање на емоциите, но неочекувани помирувања меѓу луѓе кои некогаш изгледале дека повеќе немаат контакт во ноември 2025 година. Венера во Шкорпија во текот на ноември носи интензивни емоции и потреба за длабока поврзаност.

Особено изразените енергии носат можност за отворање затворени врати, за разговори кои долго време биле потиснати и за лекување на врските кои останале недовршени.

Венера во Шкорпија во текот на ноември носи интензивни емоции и потреба за длабока поврзаност. Не е време за површни флертувања или лежерни врски, сè што се случува има длабочина, значење и последици. Токму затоа многумина ќе почувствуваат потреба да се вратат кај луѓето кои некогаш им биле важни. Она што изгледало како завршена приказна би можело да добие ново поглавје.

Аспектот на Меркур со Нептун дополнително ја подобрува интуицијата, сочувството и потребата за разбирање. Луѓето ќе бидат поподготвени од вообичаено да признаат грешки, да простат и да побараат прошка. Така, ноември станува месец во кој многу замрзнати емоции повторно излегуваат на површина, но овој пат со цел лекување, а не нова болка.

Кои знаци најмногу ја чувствуваат оваа промена?

Ракот, Рибите и Скорпијата ќе бидат особено отворени за помирување. Тие ќе бидат првите што ќе почувствуваат потреба да ги исправат старите неправди, да го кажат она што го премолчувале со години. Интуицијата ги води кон луѓе кои некогаш длабоко ги допреле, а чувството нема да биде погрешно.

Вагата и Лавот можат да очекуваат и неочекувани пораки, повици или случајни средби што ќе ги вратат во врските за кои мислеле дека се завршени засекогаш. Клучот е во тоа што овој пат тие ќе разговараат без его и ќе се отворат без страв.

За некои, ова ќе значи обновување на љубовната врска, додека за други ќе донесе внатрешен мир преку конечно простување. Во двата случаи, ноември има потенцијал да го излечи она што досега е само делумно излекувано.