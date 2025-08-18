Хамас го прифаќа новиот предлог за примирје во Газа

mohammed-ibrahim-on-unsplash

Палестинското движење Хамас го прифати предлогот на новиот медијатор за примирје со Израел во Појасот Газа, со ослободување на заложниците кои се на палестинската територија, изјави неименуван функционер на движењето.

Напорите на медијаторите – Египет, Катар и САД – во последните месеци досега не успеаја да постигнат трајно примирје во 22-месечната војна што го опустоши Појасот Газа, каде што, според Цивилната одбрана, 19 Палестинци се убиени денеска во израелски напади.

Досега ниту еден израелски функционер не го коментираше предлогот за примирје презентиран на Хамас во Каиро.