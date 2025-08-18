Пелистер ја совлада АП Брера во Струмица

ФФМ

Фудбалерите на Пелистер извојуваа гостинска победа над АП Брера во Струмица со 2-1 во завршниот натпревар од 2. коло во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ).

Со својот прв триумф против АП Брера на гостински терен по пауза од седум години, Пелистер го комплетираше максималниот ефект на гостинските екипи во второто прволигашко коло.

Пелистер на гостувањето во Струмица дојде во водство во 48. минута, со голот на Мирко Ивановски од пенал, откако голманот Вргов го собори Ристовски во казнениот простор. Во 73. минута Бошковски ја удвои предноста на битолскиот состав на додавање од Наумоски.

Само три минути подоцна Антовски со прекрасен удар од далечина намали на 1:2 и врати надеж за Брера, но резултатот остана непроменет до крајот на натпреварот.

ПМФЛ: 2 коло:

Македонија ЃП – Шкендија 1-3

Работнички – Башкими 0-2

Арсими – Струга 1-2

Тиквеш – Вардар 1-2

Шкупи – Силекс 0-3 (службено)

АП Брера – Пелистер 1-2