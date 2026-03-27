Хакерски упад во електронската пошта на директорот на ФБИ

27.03.2026

Ирански хакери признаа дека упаднале во електронската пошта на директорот на американското Федерално истражно биро, Кеш Пател и објавиле негови лични фотографии и други документи на интернет.

Хакерската група „Хандала“ на својата веб-страница изјави дека името на Пател „сега е на списокот на успешно хакирани жртви“.

Претставник на Министерството за правда потврди дека електронската пошта на Пател била хакирана и дека објавениот материјал изгледа автентичен.

Според западните аналитичари „Хандала“ е една неколкуте хакерски групи што ги користат иранските служби.

Поврзани вести

Свет  | 21.03.2026
Почина поранешниот директор на ФБИ, Роберт Милер
Свет  | 18.03.2026
ФБИ предупредило за можен ирански напад со беспилотни летала врз Калифорнија
Свет  | 18.12.2025
Заменик-директорот на ФБИ во јануари се повлекува од функцијата
