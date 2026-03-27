 Skip to main content
27.03.2026
Република Најнови вести
Петок, 27 март 2026
Неделник

Иран соопшти дека се нападнати две нуклеарни постројки

Свет

27.03.2026

Две постројки поврзани со нуклеарната програма се нападнати во Иран, но немало испуштање на радиоактивен материјал, соопштија иранските државни медиуми.

Исламската новинска агенција ИРНА во соопштение на Телеграм наведува дека комплексот за тешка вода Хондаб во северозападниот дел на Иран бил нападнат од американско-израелските сили. ИРНА цитира официјален претставник од провинцијата Маркази кој вели дека нема жртви, пренесе Би-би-си.

Втор напад погодил постројка за производство на „жолт колач“ (yellowcake) во Ардакан, Јазд, при што властите известиле дека нема испуштање на радиоактивен материјал надвор од локацијата, според новинската агенција Fars News, поврзана со Револуционерната гарда (ИРЦГ).

