Гутереш: Војната во Иран може да излезе од контрола, незаконските напади предизвикуваат огромно страдање

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, предупреди за воена ескалација што се шири низ Блискиот Исток и регионот на Персискиот Залив, која може да излезе од контрола „надвор од сечија контрола“.
Незаконските напади на Блискиот Исток и пошироко предизвикуваат огромно страдање и штета на цивилите низ целиот регион и претставуваат сериозен ризик за глобалната економија, особено за најранливите“, рече Гутереш во соопштението.
Нагласувајќи дека „ситуацијата може да излезе од контрола“, тој ги повика сите страни да „ги запрат борбите и да се вклучат во сериозни дипломатски преговори“.
Влоговите не можат да бидат поголеми“, додаде тој.
Портпаролот на Гутереш, Стефан Дужарик, на прес-конференција изјави дека генералниот секретар ќе ги продолжи своите контакти со релевантните страни „за да охрабри враќање на сериозни преговори“.
На прашањето колку ситуацијата може да се влоши, Дужарик одговори:
Не е потребна многу имагинација за да се замисли колку оваа ситуација може да се влоши, без разлика дали станува збор за закана за единството на поединечните земји-членки, понатамошно страдање на цивилите или влошување на ситуацијата околу Ормутскиот теснец“.
Тој, исто така, посочи на потенцијалното влијание врз снабдувањето со енергија, велејќи дека последиците ќе се почувствуваат глобално.
Веќе го гледаме скокот на цените на нафтата и влијанието што ќе го има нашата континуирана зависност од фосилните горива“, истакна Дужарик.