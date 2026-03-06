Гутереш: Војната во Иран може да излезе од контрола, незаконските напади предизвикуваат огромно страдање

X / António Guterres

Генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, предупреди за воена ескалација што се шири низ Блискиот Исток и регионот на Персискиот Залив, која може да излезе од контрола „надвор од сечија контрола“.

Незаконските напади на Блискиот Исток и пошироко предизвикуваат огромно страдање и штета на цивилите низ целиот регион и претставуваат сериозен ризик за глобалната економија, особено за најранливите“, рече Гутереш во соопштението.

Нагласувајќи дека „ситуацијата може да излезе од контрола“, тој ги повика сите страни да „ги запрат борбите и да се вклучат во сериозни дипломатски преговори“.

Влоговите не можат да бидат поголеми“, додаде тој.

Портпаролот на Гутереш, Стефан Дужарик, на прес-конференција изјави дека генералниот секретар ќе ги продолжи своите контакти со релевантните страни „за да охрабри враќање на сериозни преговори“.

На прашањето колку ситуацијата може да се влоши, Дужарик одговори:

Не е потребна многу имагинација за да се замисли колку оваа ситуација може да се влоши, без разлика дали станува збор за закана за единството на поединечните земји-членки, понатамошно страдање на цивилите или влошување на ситуацијата околу Ормутскиот теснец“.

Тој, исто така, посочи на потенцијалното влијание врз снабдувањето со енергија, велејќи дека последиците ќе се почувствуваат глобално.