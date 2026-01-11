Градоначалникот на Минесота бра локалните власти да помогнат во истрагата за агентот на Службата за имиграција

Градоначалникот на Минеаполис, Џејкоб Фреј, ја повика федералната влада на Соединетите Американски Држави да им дозволи на државните агенции да помогнат во истрагата за пукањето во агентот на Службата за имиграција и царина (ИЦЕ) и убиството на Рене Никол Гуд.

На прашањето на новинар на Ен-Би-Си Њуз дали би ги прифатил резултатите од истрагата на ФБИ за инцидентот, Фреј рече да, но само ако ФБИ ја спроведе истрагата заедно со Бирото за криминално апсење на Минесота.

Тогаш би можеле да имаме доверба дека има субјекти и поединци на масата за правилно да ги разгледаат доказите“, рече Фреј.

Тој додаде дека нема поим каков би бил заклучокот од истрагата на која било агенција, но „постои длабока недоверба“ кон федералните агенции во Минесота, „бидејќи толку многу работи што се слушаат не се вистинити“.

Според него, агентот на ИЦЕ не бил прегазен, како што тврдеше американскиот претседател Доналд Трамп

Поентата е дека лицето дефинитивно се обидувало да избега оттаму. Се обидувало да го напушти местото на настанот“, рече тој.

Фреј истакна дека постојат повеќе јавно достапни видеа од пукањето, вклучувајќи видео од мобилен телефон на агентот кој го застрелал Гуд.

Не мора да ми верувате на збор. Не мора да им верувате на збор. Само погледнете го видеото“, рече Фреј.

Низ САД се одржаа низа протести поради убиството на Рене Гуд во Минеаполис на 7 јануари.

Покрај Минесота, протести се одржаа и во Вашингтон, каде што демонстрантите се собраа пред Белата куќа, носејќи транспаренти и повикувајќи на промени и поголем надзор врз работата на Службата за имиграција и царина.

Полициската управа во Минеаполис соопшти дека најмалку 30 лица биле приведени, казнети и ослободени за време на демонстрациите во центарот на американскиот град.

Трамп претходно изјави дека 37-годишната Рене Гуд била „виновна“ за пукањето во кое била убиена затоа што „се обидела да прегази полицаец од ИЦЕ“.