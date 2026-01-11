 Skip to main content
11.01.2026
Недела, 11 јануари 2026
Обнова на дипломатските мисии

Американска делегација пристигнува во Венецуела, привремената венецуелска претседателка бара дозвола за посета на САД

Свет

11.01.2026

Делегација на американскиот Стејт департмент отпатува во Венецуела, а привремената претседателка на Внецуела, Делси Родригез побара дозвола да патува во САД на средба со американскиот претседател Доналд Трамп.

Официјално, американските дипломати патуваат во Венецуела за да преговараат за повторно отворање на американската амбасада. Сепак, тие веројатно ќе разговараат за нивната интервенција во венецуелските работи.

По веста за доаѓањето на делегацијата, американскиот печат објави дека вршителката на должноста претседателка на Венецуела, Делси Родригез, побарала дозвола да патува во Вашингтон.

Се очекува патувањето да се одржи на 13 јануари и да вклучува средба со Трамп. Засега, Родригез чека одговор од Министерството за финансии на САД, кое ѝ воведе санкции за наводно кршење на човековите права.

Сепак, венецуелската влада ги негираше извештаите дека Делси Родригез планира да ги посети САД. Властите разјаснија дека вршителката на должноста претседателка не планира никакви странски посети.

