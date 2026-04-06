06.04.2026
Понеделник, 6 април 2026
ЕУ почнува преговори за укинување на роаминг трошоците за Западен Балкан

06.04.2026

Генералниот секретаријат на Советот на Европската Унија за утре во Брисел закажа состанок на Работната група за проширување и земји што преговараат за пристапување во ЕУ, каде што ќе се дискутира за предлогот на Европска комисија за укинување на дополнителните трошоци за роаминг за Западен Балкан, односно проширување на режимот „Роаминг како дома“ (Roam Like at Home).

По успешното завршување на преговорите, граѓаните од земјите од Западен Балкан ќе можат да се јавуваат, да испраќаат СМС-пораки и да користат мобилни податоци во Европа по иста цена како дома, додека граѓаните на ЕУ ќе имаат исти бенефиции кога патуваат во Западен Балкан.

Македонија ќе биде првата земја во регионот која ќе ги исполни обврските за укинување на роаминг

Предлогот не значи автоматско вклучување на Западен Балкан во програмата „Роаминг како дома“, туку ЕУ ќе склучи билатерален договор со секој партнер во Западен Балкан и дека од нив се очекува да ги почитуваат стандардите на политиката за роаминг на ЕУ.

Спогодбата, исто така, гарантира дека потрошувачите имаат право на ист квалитет и брзина на мобилни мрежи како дома и бесплатно да контактираат со службите за итни случаи.

Погодностите на мобилната комуникација во ЕУ во јули 2025 година беа проширени на Молдавија и Украина.

Програмата „Роаминг како дома“ ЕУ за своите земји-членки ја воведе во јуни 2017 година.(МИА)

