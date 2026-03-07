„Ен-Би-Си њуз“: Трамп изразува сериозен интерес за распоредување американски копнени трупи во Иран

Претседателот на САД, Доналд Трамп приватно покажува сериозен интерес за влегување на американски копнени трупи во Иран, според ексклузива на „Ен-Би-Си њуз“.

Коментарите на претседателот, во кои се изразува сериозен интерес за распоредување копнени трупи, не се фокусираа на голема копнена инвазија на Иран, туку на идејата за мал контингент американски трупи што би се користел за специфични стратешки цели, изјавија американските претставници, поранешниот американски претставник и лицето запознаено со дискусиите“, пренесе „Ен-Би-Си њуз“.