Aнализа од сателитските податоци од Кеплер покажува дека, доколку блокадата на Ормутскиот Tеснец продолжи, економиите на земјите од Заливот ќе доживеат невиден пад во нивните синџири на снабдување.

Оваа витална точка на заливот, која секојдневно обработува приближно една петтина од глобалниот транзит на нафта, не е само примарна извозна рута за енергија; таа е и главната порта за огромното мнозинство увоз на стоки за широка потрошувачка и храна во овој сув, силно зависен од увоз регион.

Аналитичарите предупредуваат дека целосното затворање во суштина би ги затворило овие пристаништа, предизвикувајќи дојдовни товарни бродови да се натрупуваат на појдовните пристаништа или бесцелно да пловат во Оманскиот Залив.

Најголемиот ризик лежи во безбедноста на храната: земјите од Заливот на Заливот увезуваат над 90% од своите потреби за храна. Нивната голема зависност од увоз со брза испорака, особено лесно расипливи производи како свежо овошје и зеленчук, месо и млечни производи, значи дека полиците во супермаркетите би можеле да се испразнат за неколку дена.

Шефот на една од најголемите логистички компании во светот, Стефан Пол, предупредува дека Дубаи има свежи прехрамбени намирници за уште само 10 дена. Причина за ваквата криза е војната меѓу САД и Израел против Иран, која предизвика силен притисок на логистичките рути во регионот на Блискиот Исток.