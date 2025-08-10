 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Џеј Ди Венс: Се одредува датум за средба меѓу Путин и Зеленски за завршување на војната

Свет

10.08.2025

Потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, изјави дека се утврдува датум кога украинскиот претседател Володимир Зеленски и рускиот претседател Владимир Путин би можеле да седнат на преговарачка маса и да разговараат за завршување на војната.

Венс изјави дека нема да биде „продуктивно“ таков состанок да се одржи пред двајцата лидери да се сретнат со американскиот претседател Доналд Трамп, објави Фокс њуз.

Тој додаде дека САД ќе продолжат со „отворен дијалог“ со Украина и Зеленски.

Американскиот претседател Доналд Трамп претходно објави дека ќе се сретне со Владимир Путин во Алјаска на 15 август, но дека е отворен за трилатерален состанок на кој би учествувал и Зеленски.

Блумберг објави дека американските и руските претставници работат на постигнување договор што би ја запрел војната во Украина и кој би го потврдил руското присуство на териториите што Москва ги има под контрола од почетокот на војната. 

Поврзани вести

Свет  | 10.08.2025
Зеленски смета дека состанокот на советниците за безбедност од Украина и нејзините партнери бил конструктивен
Свет  | 10.08.2025
Белата куќа размислува да го повика Зеленски на Алјаска
Свет  | 09.08.2025
Зеленски и Стармер разговараа за плановите за завршување на војната во Украина