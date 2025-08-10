 Skip to main content
10.08.2025
Република Најнови вести
Недела, 10 август 2025
Неделник

Нов раскол во владејачката коалиција во Германија

Свет

10.08.2025

Во владејачката коалиција на Германија се случува нов раскол. ЦДУ и СПД не можат да се договорат за пензиската реформа и зголемувањето на даноците.

Министерката за труд и претседателка на СПД, Бербел Бас, остро го критикуваше предлогот за зголемување на возраста за пензионирање.

Оние кои работеле напорно 45 години имаат право да се пензионираат. А оние кои истовремено предлагаат зголемување на возраста за пензионирање и укинување на пензиите за оние кои работеле долго време, не разбираат ништо за животот на обичните луѓе и сеат страв“, рече таа.

Критиките се поттикнати од неодамнешната изјава на министерката за економија и претставничка на ЦДУ, Катарина Рајхе, која се залага за зголемување на возраста за пензионирање. Бас нагласи дека за многу луѓе, особено за оние со здравствени проблеми, тоа ефективно би значело намалување на пензиите.

Во меѓувреме, градоначалникот на Бремен од СПД, Андреас Бовеншулте, предложи друг начин за надополнување на буџетот – зголемување на даноците.

Поврзани вести

Свет  | 08.08.2025
Германија го суспендира извозот на оружје за Израел
Свет  | 07.08.2025
Германија ќе ги намали бенефициите за новодојдените украински бегалци
Свет  | 03.08.2025
Германски градови планираат да примат деца од Газа и Израел