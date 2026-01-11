 Skip to main content
11.01.2026
Недела, 11 јануари 2026
Данска предуреди за Гренланд: Прво ќе пукаме, па ќе поставуваме прашања

11.01.2026

Данска предупреди дека ако САД го нападнат Гренланд, нејзините војници ќе се спротивствата на секој достапен начин.

Министерот за одбрана, Тролс Лунд Полсен, потврди дека данската војска бара од припадниците на армијата „прво да пукаат, а потоа да поставуваат прашања“ ако кој било дел од територијата на Данска е нападнат.

Полсен објасни дека ова правило од 1952 година е сè уште на сила и ќе се применува во случај на вооружен обид на САД да го заземат Гренланд.

Единиците што се нападнити мора веднаш да влезат во борба, без да чекаТ или да бараат наредби, дури и ако соодветните команданти не се информирани за објавување на војна или воена состојба“, се наведува во директивата.

Белата куќа претходно изјави дека размислува за купување на Гренланд, а не за воено заземање. Сепак, не ја исклучи директната воена опција.

Трамп: Тоа што дански брод дошол до Гренланд пред 500 години не значи дека тие ја поседуваат земјата

