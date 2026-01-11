Данска предуреди за Гренланд: Прво ќе пукаме, па ќе поставуваме прашања

Данска предупреди дека ако САД го нападнат Гренланд, нејзините војници ќе се спротивствата на секој достапен начин.

Министерот за одбрана, Тролс Лунд Полсен, потврди дека данската војска бара од припадниците на армијата „прво да пукаат, а потоа да поставуваат прашања“ ако кој било дел од територијата на Данска е нападнат.

Полсен објасни дека ова правило од 1952 година е сè уште на сила и ќе се применува во случај на вооружен обид на САД да го заземат Гренланд.

Единиците што се нападнити мора веднаш да влезат во борба, без да чекаТ или да бараат наредби, дури и ако соодветните команданти не се информирани за објавување на војна или воена состојба“, се наведува во директивата.

Белата куќа претходно изјави дека размислува за купување на Гренланд, а не за воено заземање. Сепак, не ја исклучи директната воена опција.