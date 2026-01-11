Луис Енрике: Со шпекулации се обидуваат да го дестабилизираат ПСЖ, тоа нема да им успее

Facebook / PSG - Paris Saint-Germain

Тренерот на ПСЖ, Луис Енрике, одговори на гласините за неговата неподготвеност да го обнови договорот со клубот.

Ова се гласини што постојано кружат околу ПСЖ. Многу невистинити вести. Тие се обидуваат да ги дестабилизираат играчите и тимот, но тоа нема да се случи. Преговорите се нормален процес, но ќе останат доверливи“, го цитира Енрике, новинарот Фабрицио Романо.

Претходно беше објавено дека 55-годишниот Енрике нема намера да го обнови договорот со ПСЖ, кој важи до летото 2027 година.

Енрике е на чело на ПСЖ од летото 2023 година. Под негово водство, парижаните освоија две француски првенства и Лигата на шампионите.

Вкупно, ПСЖ освои десет трофеи под водство на шпанскиот тренер.