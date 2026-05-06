Компани: Играме дома и сакаме да победиме

Вториот реванш полуфинален дуел од Лигата на шампионите меѓу Баерн и ПСЖ се очекува со големо внимание, пред сè по извонредниот прв дуел во Париз, каде европскиот првак ПСЖ победи со 5:4.

– Може ли луѓето да очекуваат иста игра како минатата недела? Секогаш ќе зависи од двата тима. Ако еден одлучи да направи чекор назад и да се брани повеќе, тогаш може да има некои помирни фази во играта. Во спротивно, нема да има. Тешко е да се замисли дека кој било тим ќе го промени она што ги донесе тука. Играме дома, сакаме да победиме и ќе направиме сè за да го постигнеме тоа, изјави тренерот на Баерн Винсент Компани.

За да се дојдат до триумф на „баварците“ ќе им бидат потребни голови, а еден од најдобрите стрелци во Лигата на шампионите е токму, Хари Кејн.

– Ќе биде помине тој што ќе ги искористи своите моменти. Имаше многу моменти таму [во првиот натпревар], и веројатно ќе биде исто. Значи, бидејќи сме домаќини со публиката зад нас, се надеваме дека тоа ќе нè однесе во финалето.

Овие два тима одиграа еден натпревар и во групната фаза, во кој Баерн победи како гостин во Париз со 2:1.