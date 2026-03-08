Цените на превоз на нафта со супертанкери од Блискиот Исток кон Кина поставија нов рекорд

venti-views-on-unsplash

Цените на превоз на големите носачи на сурова нафта од типот ВЛЦЦ (носивост 220.000 – 300.000 тони) што транспортираат нафта од Блискиот Исток до Кина речиси се дуплираа од почетокот на март 2026 година, односно од почетокот на американко-израелските напади врз Иран, како и поради намалувањето на сообраќајот на бродови низ Ормутскиот Теснец предизвикано од војната, покажуваат податоците на „Кларксонс“.

Според компанијата, на 2 март, цената на превоз во „Worldscale points“ (WS) (систем што се користи за одредување на цените на превозот за танкери за нафта) достигна WS 525, што за бродови од овој тип одговара на околу 425.000 долари дневно. Минатата недела цената беше околу 220.000 долари дневно (WS 205).

На пазарот на течен гас ЛНГ, цените на превозот достигнаа и нови максимуми поради прекините во извозот од Катар. Според аналитичарите на „Спарк Комодитиз“, цитирани од специјализираниот медиум „ЛНГ Прајм“, цените од 2 март се зголемиле за повеќе од 40% во двата главни басени. Во Атлантикот достигнале 61.500 долари дневно (+43% во споредба со петокот), додека во Пацификот достигнале 41.000 долари дневно (+45%), според „Ведомости“.

Следниот ден, 3 март, „Блумберг“ објави дека сопствениците на бродови и брокерите почнале да бараат уште повисоки цени за превозниците на течен природен гас, до 200.000 долари дневно или повеќе.

Во исто време, цените на превозот на танкери во руските пристаништа досега се промениле само малку, според податоците од Центарот за индекс на цени. Цената за изнајмување на танкери „Суецмакс“ (со вкупна тежина од 120.000 до 200.000 тони), според центарот, останала непроменета помеѓу 27 февруари и 2 март. Цената за рутата Новоросијск – Западна Индија изнесува 9,1 долар за барел, а за рутата Новоросијск – Cеверна Кина 11 долари за барел.