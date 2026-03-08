Skip to main content
09.03.2026
Републиканка на денот
Свет
|
Цените на превоз на нафта со супертанкери од Блискиот Исток кон Кина поставија нов рекорд
08.03.2026
Свет
|
Макрон телефонски разговарал со иранскиот претседател, побарал дипломатско решение на војната
08.03.2026
Свет
|
Моџтаба Хамнеи е избран за нов лидер на Иран по убиството на ајатолахот Али Хамнеи
08.03.2026
Свет
|
Американскиот пазар на трудот е пред колапс
08.03.2026
Свет
|
Иран се закани дека ќе нападне нафтени постројки во регионот ако Израел продолжи да ја напаѓа иранската енергетска инфраструктура
08.03.2026
Свет
|
Арагчи: Иранскиот народ, а не Доналд Трамп, ќе го избере новиот врховен лидер на Иран
08.03.2026
Свет
|
Сијарто бара одговор од Киев: Зошто преку Унгарија биле префрлени 900 милиони долари и 420 милиони евра во кеш
08.03.2026
Свет
|
САД планираат операција за да ја преземат контролата врз целите нафтени резерви на Иран
08.03.2026
Балкан
|
Ќе распоредува авиони Ф-16: Турција планира да го зголеми военото присуство на Северен Кипар
08.03.2026
Македонија
|
Пристигна авионот од Дубаи со првата група евакуирани македонски државјани
08.03.2026
Свет
|
„Фајненшл тајмс“: Цената од 200 долари за барел нафта повеќе не изгледа незамисливо
08.03.2026
Свет
|
Активирана елитната американска воздушно-десантна дивизија: Се подготвува ли копнена операција во Иран?
08.03.2026
Балкан
|
Израелски товарен авион летал од Тел Авив до Белград и назад: Испорачува ли Србија муниција за Израел?
08.03.2026
Свет
|
САД во војнaта против Иран досега изгубиле воена опрема во вредност од над 2,5 милијарди долари
08.03.2026
Свет
|
Орбан: Унгарија ќе одлучи што да прави со парите запленети од украинските блиндирани возила
08.03.2026
Свет
|
Кина им нареди на своите компании да го сопрат извозот на нафтени деривати и да ги сочуваат за домашниот пазар
08.03.2026
Свет
|
Пред 130 години европските колонизатори во Африка го претрпеа најтешкиот пораз во историјата
08.03.2026
Свет
|
Трамп ги пречека телата на загинатите американски војници во војната со Иран
08.03.2026
Свет
|
„Ноќните вештерки“ – Жените пилоти на СССР кои биле страв и трепет за германските војници
08.03.2026
Свет
|
Израел нападна камп на мировните сили на ОН во Либан
08.03.2026