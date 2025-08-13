Британски Тајмс: Украина ќе ги задржи своите граници, но територијата ќе биде окупирана од Русите?!

AI Generated

Русија и САД разговарале за израелската окупација на Западниот Брег како можен модел за завршување на војната во Украина, дознава британскиот „Тајмс“.

Според тоа сценарио, Русија би имала воена и економска контрола врз окупираните делови од Украина (Луганск, Донецк, Запорожје, Херсон, Крим) преку сопственото управно тело, имитирајќи го фактичкото владеење на Израел врз палестинската територија што беше одземена од Јордан во 1967 година.

Извор близок до Советот за национална безбедност на САД тврди дека идејата за прв пат била спомената пред неколку недели за време на разговорот помеѓу Стив Виткоф, мировниот претставник на американскиот претседател Доналд Трамп, и руските претставници.

Границите на Украина формално би останале исти

Виткоф, кој исто така има мандат да посредува на Блискиот Исток, наводно го поддржува предлогот, а американската страна верува дека ова би ја заобиколило одредбата од украинскиот устав што забранува предавање на територии без „целоукраински“ референдум.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ја отфрла самата идеја за предавање на земјата, но застапниците на моделот на окупација веруваат дека ова би можело да биде начин да се постигне примирје по три и пол години војна. Во тој случај, границите на Украина би останале исти, исто како што формалните граници на Западниот Брег не се променети 58 години, иако е под израелска контрола.

Извор близок до преговорите изјави:

„Ќе биде исто како Израел да го окупира Западниот Брег – со гувернер, со економија поврзана со Русија, а не со Украина. Но, тоа сепак ќе биде Украина, бидејќи Украина никогаш нема да се откаже од својот суверенитет. Но, во реалноста, тоа ќе биде окупирана територија, а моделот е Палестина“.

Меѓународни преседани и критики

Окупацијата на Западниот Брег беше прогласена за нелегална од Меѓународниот суд на правдата, кој САД не го признаваат, а Русија делумно. Во март 2022 година, истиот суд ѝ наложи на Русија „веднаш да ги прекине воените операции“ во Украина, но одлуката не се спроведува бидејќи судот нема механизам за спроведување.

Во септември минатата година, ОН, со мнозинство гласови (124 наспроти 14), усвои резолуција со која се бара од Израел да ја повлече својата војска, да престане да гради нови населби, да ги евакуира доселениците и да отстрани делови од безбедносниот ѕид во окупираниот Западен Брег.

Израел и САД гласаа против, а Велика Британија се воздржа.

Американскиот став: Признавање на „реалностите на терен“

Некои американски преговарачи веруваат дека таков исход за окупираните делови од Украина само ја одразува реалноста на војната и неподготвеноста на другите земји да се вклучат воено. Според нив, единственото нешто што преостанува е да се дефинираат границите на руската окупација – која Путин се обидува да ја прошири колку што е можно повеќе пред самитот со Трамп во Алјаска.

Тој став ги повторува изјавите на Себастијан Горка, виш директор за борба против тероризмот на Трамп, кој за Политико во мај изјави:

„Ја препознаваме реалноста на терен. Наш приоритет пред сè – без разлика дали е на Блискиот Исток или Украина – е да го запреме крвопролевањето. Сè друго доаѓа потоа.“

Паралела со Западниот Брег

Израелската армија го окупираше Западниот Брег во Шестдневната војна од 1967 година, ставајќи милиони Палестинци под израелска контрола. Иако Палестинската власт управува со повеќето градови и села од 1990-тите, Израел ја задржува целосната контрола врз територијата, одржува воени патроли и контролни пунктови, а на Палестинците им се потребни дозволи за патување во Газа или Источен Ерусалим.

Окупацијата е широко критикувана за изградба на стотици нелегални населби и воведување двоен правен систем – израелските цивили во областа подлежат на израелскиот закон и имаат право на глас, додека Палестинците подлежат на воениот закон и немаат право на глас на израелските избори.