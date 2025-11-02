Британската полиција соопшти дека уапсила двајца мажи откако голем број патници во воз беа избодени со нож

Фото: Freepik

Двајца мажи се упсени синоќа откако голем број патници беа избодени во воз за Хантингдон, источна Англија, соопшти британската полиција.

Претходно полицијата соопшти дека десет лица се во болница, од кои девет со повреди опасни по живот.

Според ДПА, сведок им покажал на полицајците човек со голем нож по масовното крвопролевање. Полицијата во Кембриџшир соопшти дека испратила полицајци во 19:39 часот по локално време (21:39 часот по бугарско време) откако добила извештаи дека повеќе лица биле избодени во возот.

„Вооружени полицајци беа распоредени и возот беше запрен во Хантингдон, каде што беа уапсени двајца мажи. Голем број лица беа однесени во болница“, се вели во полициското соопштение.

Повеќе од 30 полицајци беа испратени на железничката станица, соопшти PA Media. Британскиот премиер Кир Стармер напиша на социјалната платформа „Икс“ дека „ужасниот инцидент“ предизвикува голема загриженост.

„Моите мисли се со сите погодени и би сакал да ја изразам мојата најдлабока благодарност до службите за итни случаи за нивниот одговор. Секој во областа треба да ги следи упатствата на полицијата“, рече премиерот.

Според британскиот весник „Тајмс“, луѓето се криеле во тоалетите во паника. Сведок изјавил за весникот дека имало „крв насекаде“ и дека луѓето биле „газени“ од други во стампедото.

„Сан“ цитирал друг очевидец кој рекол дека тоа било „како филм“. „Беше ужасна глетка“, рекол тој. Се верува дека нападот започнал кратко откако возот го напуштил Питерборо.

Британската министерка за внатрешни работи Шабана Махмуд изјави дека е „длабоко тажна“ кога слушнала за такво крвопролевање. „Би ги повикала луѓето во оваа рана фаза (од истрагата – ур.) да избегнуваат коментари и да брзаат со заклучоци“, додаде Махмуд.