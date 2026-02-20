Се вршат последните тестирања на брзата железница Будимпешта-Белград, ќе се вози до 160 км/час

На железничката пруга Будимпешта-Белград, дел од Коридорот 10 започна последната фаза од техничката сертификација. Од 10 февруари, специјален пробен воз спроведува тестови, со цел линијата да биде одобрена за брзини до 160 км/ч.

Проектот за брзата железница Будимпешта-Белград е еден од најзначајните кинески инфраструктурни проекти во Европа. Финансиран е главно од кинески кредити и најголем дел го спроведуваат кинески државни компании.

Новата железничка линија меѓу Унгарија и Србија ќе добие модерни кинески возови што ќе овозможат побрзо и поудобно патување. Според српската државна железница „Србија Воз“, линијата ќе ја користат пет сета произведени од „Чајна Рејлвеј Интернешнл Груп“, секој со капацитет од 498 патници. Од нив, 45 седишта се во прва класа, а 205 во втора.

Внатрешноста на возовите е дизајнирана како кај современите меѓуградски возови, со кожни седишта, приклучоци за струја, светла за читање, простор за кафе и апарат за самопослужување. Брзината може да достигне до 200 км/ч на некои делници, што значително ќе го скрати времето на патување во споредба со патниот транспорт.

Железничката линија Будимпешта-Белград е дел од кинеската иницијатива „Еден појас, еден пат“ и претставува една од најголемите инфраструктурни инвестиции во регионот. Српскиот дел е долг 183 километри, целосно електрифициран, со две колосеци, што овозможува и патнички и товарен сообраќај. Унгарската страна исто така се подготвува за товарен сообраќај со брзина до 100 км/ч, додека патничкиот се очекува да започне кон средината на март.

Тестирањата се одвиваат помеѓу Сороксар и Келеби, каде возовите постепено ја зголемуваат брзината. Специјализирани мерни возови од подружницата на Deutsche Bahn ја проверуваат инфраструктурата со ласерски и камерни мерења, проценувајќи ја безбедноста и удобноста на патувањето.

Со воведувањето на овие модерни возови, патниците ќе имаат практична и удобна алтернатива на летањето или возењето меѓу Будимпешта и Белград, со значително побрзо патување и високо ниво на комфор.