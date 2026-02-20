Грчката полиција во Солун отвори широка истрага за можен сериски убиец по бруталните убиства на две жени, случај што предизвика шок и страв во јавноста.

Истрагата доби драматичен пресврт кога во зграда во населбата Менемени беа пронајдени човечки остатоци од 43-годишна жена, завиткани во тепих, пластика и стара облека. По ова откритие, полицијата ги уапси сопственикот на зградата (52) и неговиот соработник (50), кои се сметаат за клучни осомничени.

Според грчките медиуми, единицата за организиран криминал во Северна Грција веќе повторно разгледува повеќе од 10 нерешени исчезнувања и убиства, најмногу во западниот дел на Солун, што дополнително ја подгрева теоријата за можен сериски убиец.

Случајот се поврзува со убиствата на Вики Кутаки (43) и Марија Ангелакуди (47), а под лупа повторно е ставена и смртта на 27-годишната Деспина Георгиаду, која исчезна во 2022 година, а беше пронајдена мртва во 2023.

Нејзиниот татко јавно изјави дека неговата ќерка била задушена на начин сличен на другите жртви, што дополнително ги засили сомнежите кај истражителите.

Полицијата сега ги чека резултатите од лабораториските анализи на облеката и другите предмети пронајдени во зградата и на локациите поврзани со осомничените. Истражителите веруваат дека токму биолошките траги би можеле да откријат дали зад случајот стои поширока серија злосторства.

Приватниот детектив Џорџ Цукалис проценува дека веројатноста овој случај да се поврзе со други исчезнувања е „над 90 проценти“.

Според првичните наводи од истрагата, главниот осомничен првично признал дека заедно со свој пријател ја оттурнал жртвата и ѝ ја затворил устата додека таа била силувана, по што починала од задушување. Подоцна, тој го повлекол признанието.

За второто убиство, наводно изјавил дека ја задавил Марија затоа што гласно зборувала на телефон. Телото, според истражните информации, со месеци било чувано во зградата пред да биде фрлено.

Истражителите проверуваат и особено вознемирувачка можност, дека осомничениот користел киселина на база на хлор за побрзо распаѓање на телата. Оваа теорија би можела да објасни зошто дел од исчезнатите лица никогаш не биле пронајдени.

Одбраната, пак, ги отфрла сите обвинувања. Адвокатот на 52-годишникот тврди дека неговиот клиент и сообвинетиот не се виновни и дека осомничениот не го разбрал документот што го потпишал поради ниското ниво на писменост.

Истрагата продолжува, а грчката јавност со внимание ги следи новите откритија што би можеле да покажат дали Солун со години крие серија брутални убиства.