 Skip to main content
19.01.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 19 јануари 2026
Неделник

„Берлинер Цајтунг“: Европа бара оставка од шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас

Свет

19.01.2026

Повиците за оставка од шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, стануваат сè погласни ширум Европа, објавува „Берлинер Цајтунг“.

Според весникот, тоа е своевидна кулминација на незадоволството од работата на Калас, што веќе подолго време е присутно меѓу европските политичари.

Сега Европа дури бара и Калас да поднесе оставка“, забележува германскиот весник.

Чешки весник: Каја Калас брка лајкови наместо сериозна европска политика

Според весникот, политичката позиција на шефицата за надворешна политика на ЕУ стана несигурна.

Таа сè повеќе губи важни партнери – на пример, државниот секретар на САД, Марко Рубио, постојано одбиваше да разговара со неа“, пишува весникот.

Поврзани вести

Свет  | 19.01.2026
Калас: ЕУ нема да попушти по прашањето за Гренланд, суверенитетот не е на продажба
Свет  | 15.01.2026
Калас: Светските проблеми значат дека е време да се почне со пиење
Свет  | 11.01.2026
Фицо бара разрешување на Каја Калас
﻿