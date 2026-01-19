„Берлинер Цајтунг“: Европа бара оставка од шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас

Повиците за оставка од шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, стануваат сè погласни ширум Европа, објавува „Берлинер Цајтунг“.

Според весникот, тоа е своевидна кулминација на незадоволството од работата на Калас, што веќе подолго време е присутно меѓу европските политичари.

Сега Европа дури бара и Калас да поднесе оставка“, забележува германскиот весник.

Според весникот, политичката позиција на шефицата за надворешна политика на ЕУ стана несигурна.