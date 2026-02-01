 Skip to main content
01.02.2026
Автобус излета во провалија кај Анталија: 8 загинати, 26 повредени

Свет

01.02.2026

Патнички автобус кој сообраќал на релација од Текирдаг кон Анталија излетал од патот и се превртел во провалија, при што загинаа осум лица, а 26 патници се повредени, соопштија турските власти.

Несреќата се случила утринава околу 10:20 часот во општината Дошемеалти, на крстосницата Комурлер, потврди гувернерот на Анталија, Хулуси Шахин. Во автобусот во моментот на несреќата имало вкупно 34 патници.

Според првичните информации, возилото не успеало да совлада остар свиок на лизгав коловоз, по што излетало од патот и завршило во провалија. На местото на настанот веднаш биле испратени екипи на итната медицинска помош, пожарникари, припадници на АФАД, жандармеријата и полицијата.

Повредените 26 лица се пренесени во околните болници, а кај дел од нив здравствената состојба е сериозна.

Гувернерот Шахин изјави дека точната причина за несреќата ќе биде утврдена по техничка истрага, но посочи дека условите на патот биле неповолни.

Колoвозот бил влажен, а во регионот имало и магла. Ова не е делница за брзо возење, но според првичните индикации, автобусот се движел со поголема брзина“, изјави тој.

Увидот и расчистувањето на местото на несреќата сè уште траат.

