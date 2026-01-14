 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

За секое бебе по 8.000 денари – Општина Гази Баба го зголеми надоместокот за новороденче

Скопје

14.01.2026

Градоначалникот на Општина Гази Баба Бобан Стефковски информираше дека од оваа година се зголемува еднократната финансиска помош за новороденче и таа од сега ќе изнесува 8.000 денари.

– Раѓањето на дете е најголемата радост, најголемата надеж и најсилната порака за иднината. Во 2022 година, по моето доаѓање за градоначалник на општина Гази Баба, за прв пат ја воведовме мерката за финансиска помош од 5000 денари за секое новороденче. Во изборната кампања за последните локални избори ветив дека оваа поддршка ќе ја зголемиме на 6000 денари, но со внимателни анализи, успеавме да направиме уште еден чекор напред и ја зголемивме помошта на 8000 денари, рече Стефковски.

Поврзани вести

Скопје  | 17.11.2025
Мицкоски: Почна изградбата на нова детска градинка во Општина Гази Баба
Скопје  | 16.10.2025
Ѓорѓиевски: Гази Баба е портата на Скопје, индустриското срце и белите дробови на нашиот град
Скопје  | 16.10.2025
Стефковски: Кога ВМРО-ДПМНЕ ја води општината дадениот збор се исполнува
﻿