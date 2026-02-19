Општина Гази Баба ќе субвенционира стерилизирање на домашни миленици

Општина Гази Баба објави јавен повик за субвенционирање на стерилизацијата на домашни миленици.

Локалната самоуправа целосно ќе ги надомести трошоците, но тие најмногу треба да изнесуваат 6.000 денари по миленик, а право на учество имаат жители на општина Гази Баба кои ќе достават комплетна документација.

За да аплицираат, жителите треба да поднесат документација дека миленикот да е регистриран и чипиран, со валиден пасош, стерилизацијата да е извршена во регистрирана ветеринарна установа на територија на општината и да има доказ за извршена уплата.

Барањата се поднесуваат во затворен плик во архивата на Општината, секој работен ден од 07:30 до 16:30 часот.