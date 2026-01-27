Премиерот Мицкоски денеска во посета на Општина Гази Баба

Денеска (27.01.2026 година) во 11:00 часот претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе присуствува на почеток на градежни активности за реконструкција на улица Петре Филиповски-Гарката во населено место Триангла во Општина Гази Баба.



Во 11:20 часот премиерот Мицкоски ќе присуствува на поставување на камен темелник за изградба на нова спортска сала во ООУ Григор Прличев во населено место Железара, каде што ќе даде изјава за медиуми.