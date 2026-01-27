 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Премиерот Мицкоски денеска во посета на Општина Гази Баба

Македонија

27.01.2026

Денеска (27.01.2026 година) во 11:00 часот претседателот на Владата на Република Македонија Христијан Мицкоски ќе присуствува на почеток на градежни активности за реконструкција на улица Петре Филиповски-Гарката во населено место Триангла во Општина Гази Баба.
 
Во 11:20 часот премиерот Мицкоски ќе присуствува на поставување на камен темелник за изградба на нова спортска сала во ООУ Григор Прличев во населено место Железара, каде што ќе даде изјава за медиуми.

Поврзани вести

Македонија  | 23.01.2026
Мицкоски: Со изградбата на катната гаража кај Градскиот пазар во Крива Паланка ќе се реши проблемот со паркирање
Македонија  | 20.01.2026
Мицкоски на Светскиот економски форум во Давос – предвидени се бројни состаноци за презентирање на можностите за инвестирање во Македонија
Македонија  | 18.01.2026
Обвинителството да постапи по изјавите на хирургот Митрев, мафијашки упади се случуваа во време на вонредната состојба – вели премиерот
﻿