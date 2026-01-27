Ноле: Играм во веројатно најдобра форма

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ ја процени својата физичка состојба пред четвртфиналето на Австралија опен.

Триесет и осумгодишниот Ѓоковиќ стигна до оваа фаза по повлекувањето на Чехот Јакуб Меншик, со кого Ѓоковиќ требаше да се соочи во четвртото коло.

– Се чувствувам одлично, особено физички. Веројатно сум во најдобрата форма во последно време. Го очекував ова, особено со оглед на времето што го имав за одмор и подготовка за овој Грен слем турнир. Сè си дојде на свое место природно, изјави Србинот за „Punto de Break“.

Во четвртфиналето на Австралија опен, Ѓоковиќ ќе се соочи со Италијанецот Лоренцо Мусети.