 Skip to main content
06.11.2025
Република Најнови вести
Четврток, 6 ноември 2025
Неделник

Вечерва во 20,30 часот почнуваме со акцијата за чистење на Скопје, најави градоначалникот Орце Ѓорѓиевски

Скопје

06.11.2025

Новиот градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски денеска го прими уверението и најави дека од вечерва почнува акцијата за чистење на градот.

Скопје, го менуваме од корен! Уште од вечерва, во 20:30 часот, започнуваме со првата голема акција, а тоа е за 72 часа да го исчистиме Скопје, токму како што ветив. А утре, започнуваме со темелна реорганизација на јавните претпријатија и нормализирање на состојбите во нив, за градот конечно да функционира како што скопјани заслужуваат“, најави Ѓорѓиевски.

Тој изрази благодарност за секоја поддршка, за секој скопјанец што во него препознал искреност, посветеност и дела зад зборовите.

Официјално, од денес Скопје испишува нова страница во својата историја. Денешното уверение е симбол на довербата што ми ја дадоа граѓаните на Скопје. Но, истовремено е и голема обврска да работам одговорно, посветено и силно, со јасна визија, конкретни резултати и многу дела.

Ќе бидам градоначалник на сите, без разлика на верска, национална, партиска или било каква припадност. За мене поделбите не постојат – она што е моја водилка е обезбедување на подобра иднина и достоинствен живот за сите. И тука нема да се штедам. Го имате мојот збор!“, нагласи Ѓорѓиевски.

Тој најави дека Скопје ќе добие и нови проекти а дел од нив ги почнуваат во наредните денови – инвестиции во инфраструктурата, образованието, спортот, животната средината, но ја враќаме и транспарентноста – Скопје конечно ќе биде отворен град.

Поврзани вести

Музика  | 04.11.2025
Дина Јашари со концерна промоција на албумот „Растенија без корен“ на 20 ноември во Скопје
Скопје  | 02.11.2025
Ѓорѓиевски: Скопје е ослободено!
Скопје  | 02.11.2025
Неофицијални резултати: ВМРО-ДПМНЕ со убедлива предност во Скопје и Карпош
﻿