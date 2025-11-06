 Skip to main content
06.11.2025
Четврток, 6 ноември 2025
Мицкоски: Почнува изградба на Дом на културата во Петровец

Македонија

06.11.2025

Влада

Претседателот на Владата Христијан Мицкоски денеска беше во посета на Општина Петровец каде што почна да се гради Дом на културата.

Изборите завршија, да продолжиме со реализација на проектите тоа што сме го ветиле и земале обврска пред граѓаните да го реализираме. Јас му честитам на градоначалникот, навистина многу посветено работи што впрочем го покажува изминативе години и не случајно е и по 5 пат избран за градоначалник на Општина Петровец, уште поубедливо него ли во минатите неколку пати. Навистина благодарен сум за сето тоа што го прави за жителите на Општина Петровец и ние како Влада ќе продолжиме и понатаму да ги поддржуваме општините во испорачување на проекти коишто ќе значат додадена вредност во животите на граѓаните, изјави Мицкоски.

фото: Влада
фото: Влада
фото: Влада

