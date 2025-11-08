Ѓорѓиевски на започнување на изградба на нов Божји храм

Нека е за многу години, порача градоначалникот на Град Скопје, Орце Ѓорѓиевски.

-На овој голем ден, посветен на Светиот Великомаченик Димитриј, со особена духовна радост започна изградбата на нов Божји храм во Потстаница, кој ќе го носи името на светиот заштитник. Скопје и Македонија се благословени со бројни цркви и манастири кои ја чуваат верата и традицијата на нашиот народ, истакна тој,

Ѓорѓиевски порача дека овој храм ќе биде уште едно свето место каде верниците ќе се собираат на молитва, со љубов кон Бога и заедништво.